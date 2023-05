Diese Regeln könnten bald in Baden-Württemberg greifen

1 Ministerpräsident Kretschmann bittet um Klärungszeit. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

In einer Pressekonferenz wirft Ministerpräsident Kretschmann mehr Fragen auf als er beantwortet. Wie genau die fünftägige Osterruhe aussehen soll, ist unklar. Deutlich ist nur der Ärger über die Mallorca-Reisen.









Stuttgart - Wie werden die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zu den Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg umgesetzt? Von den Gottesdiensten an den Feiertagen über die Betriebe bis hin zu den Schulen – viele Details müssten erst geklärt werden, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag.