Kretschmann in Riedlingen: Narren essen Froschkutteln - Gedenken an Opfer in Mannheim

Einen Tag nach der Todesfahrt von Mannheim hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dazu aufgerufen, sich von der Tat nicht einschüchtern zu lassen. „Wichtig ist nach solchen Ereignissen, dass wir, so gut es möglich ist, immer wieder in unseren normalen Alltag zurückkehren“, sagte Kretschmann beim traditionellen Froschkuttelnessen der Narrenzunft Gole in Riedlingen (Kreis Biberach).

„Natürlich macht das was mit uns, aber es darf uns nicht so verunsichern, dass wir nicht mehr wissen, was hinten und vorne ist“, sagte Kretschmann in einer kurzen Ansprache. Stattdessen müsse man so leben, wie man das wolle. „Sonst haben die Täter schon den ersten Sieg errungen.“

Darum sei es ihm wichtig gewesen, heute beim Froschkuttelnessen teilzunehmen. „Das, was wir hier machen, ist Zusammenhalt im besten Sinne“, sagte Kretschmann. Die Narren gedachten zudem mit einer Gedenkminute den Opfern der Todesfahrt von Mannheim.

Kretschmann nimmt nur in reduzierter Form teil

Am Rosenmontag hatte ein Mann mit seinem Auto in der zentralen Mannheimer Einkaufsstraße Planken mehrere Menschen angefahren. Nach Überzeugung der Polizei handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Eine 83-jährige Frau und ein 54 Jahre alter Mann kamen nach Angaben der Polizei ums Leben. Elf Menschen wurden verletzt, darunter mehrere schwer.

Kretschmann macht das besondere Frühstück am Fastnachtsdienstag seit Jahrzehnten mit. Mit Amphibien hat das Froschkuttelnessen nichts zu tun. Für Vegetarier ist das Gericht aber trotzdem nichts. Aufgetischt wird eine Mischung aus Rinderinnereien, die mit Gewürzen verfeinert werden.

Wegen der Tat von Mannheim nahm Kretschmann aber in einer reduzierten Form an der Veranstaltung teil. Nach dem Essen verlassen die Narren das Gebäude eigentlich über eine Rutsche. Das ließ Kretschmann in diesem Jahr aus, ebenso wie den Umzug durch die Stadt.