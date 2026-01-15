Kretschmann in Echterdingen: Spatenstich für große Energiezentrale – trotz Kritik

Ein weiterer Schritt zum Bau der neuen Energiezentrale in der historischen Mitte von Echterdingen: der Spatenstich mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Da hatte der Ministerpräsident Winfried Kretschmann die richtigen Worte mit gebracht für diese Veranstaltung an diesem luftigen Donnerstagvormittag in der historischen Ortsmitte von Echterdingen: „Die Energie- und Wärmewende vollzieht sich nicht durch schöne Worte, sondern durch kluges und mutiges Handeln wie hier in Leinfelden-Echterdingen“. Gefeiert wurde der erste Spatenstich der neuen Energiezentrale mitten im Ort im Ambiente von Stephanuskirche, Zehntscheuer und Alter Schule.