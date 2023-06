1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) findet „The Länd“ gut. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Das Staatsministerium hat nach kurzer Zeit die Kampagne „The Länd“ neu ausgeschrieben. Warum? Jetzt hat sich der Ministerpräsident zu dem Thema geäußert.









Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist mit der „The Länd“-Kampagne hochzufrieden. „Die Kampagne insgesamt ist ein Schlager“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Das Thema habe eingeschlagen im In- wie im Ausland. „Alle machen was daraus und sind sehr kreativ. Die Kampagne ist bekannt, nachdem es natürlich am Anfang heftige Kritik gab. Aber so muss es auch sein.“