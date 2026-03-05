Kressbronn: 84-Jährige fährt Auto von Beifahrersitz aus und baut Unfall

Weil die Fahrertür zugeparkt war, versuchte eine 84-Jährige, ihr Auto vom Beifahrersitz aus auszuparken – mit Folgen für sie, einen Passanten und zwei Fahrzeuge.
Eine 84-Jährige wollte in Kressbronn (Bodenseekreis) vom Beifahrersitz aus ihr Auto ausparken und hat dabei einen Unfall gebaut. Die Fahrertür der Frau sei zugeparkt gewesen, weshalb sie auf der Beifahrerseite einstieg, wie ein Polizeisprecher sagte. Doch anstatt von dort auf den Fahrersitz durchzurutschen, startete sie das Auto vom Beifahrersitz aus und streckte ihren linken Fuß zu dem Pedal rüber.