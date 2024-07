Warnung vom Kreml: Europas Hauptstädte könnten Ziel von Raketen werden

1 Europäische Hauptstädte könnten das Ziel russischer Raketen werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Ayal Margolin

Der Kreml warnt nach der angekündigten Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland, dass die europäischen Hauptstädte zum Ziel russischer Raketen werden könnten.











Nach der angekündigten Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland hat der Kreml davor gewarnt, dass die europäischen Hauptstädte dann zum Ziel russischer Raketen werden könnten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Samstag: „Europa ist ein Ziel für unsere Raketen, unser Land ist ein Ziel für US-Raketen in Europa.“ Er fügte hinzu: „Wir haben die Kapazitäten, diese Raketen in Schach zu halten, aber die potenziellen Opfer sind die Hauptstädte dieser europäischen Länder.“