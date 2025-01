Krematorium in Ludwigsburg: Angehörige erhalten Zahngold ihrer Toten nicht – was stattdessen damit passiert

, aktualisiert am 24.01.2025 - 13:21 Uhr

Angehörige erhalten Zahngold ihrer Toten nicht – was stattdessen damit passiert

Krematorium in Ludwigsburg

1 Holger von Brandenstein arbeitet im Krematorium in Ludwigsburg. Hier werden die Verstorbenen verbrannt und dann in einer Urne beigesetzt. Foto: Werner Kuhnle

Was passiert mit dem Zahngold von Verstorbenen nach dem Tod? In Ludwigsburg landet es nicht in der Urne und auch nicht bei den Angehörigen. Es nimmt einen anderen Weg.











Gold, Messing, Zink, Aluminium – in vielen Körpern befinden sich wahre Schätze. Sie sind in Zahnprothesen oder künstlichen Hüftgelenken zu finden, die einst eingesetzt wurden, um einen kranken Körper zu heilen. Aber der Altersprozess und letztendlich auch der Tod lassen sich nicht aufhalten. Das weiß auch Sabrina Reith. Sie leitet die städtischen Friedhöfe sowie das Krematorium in Ludwigsburg und hat täglich mit der Vergänglichkeit des Lebens zu tun, wenn sie nach einem Todesfall mit den Angehörigen eine Beerdigung plant.