Er sollte den DRK-Kreisverband Ludwigsburg nach turbulenten Jahren in ruhigem Fahrwasser halten. Nun ist der neue Geschäftsführer auf der Webseite nicht mehr auffindbar.
Alfred Kühn hat zum 1. Juli seine neue Stelle als Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands angenommen. Der 40-Jährige, der seine Karriere im Rettungsdienst begonnen und später als Praxisausbilder bei der kassenärztlichen Vereinigung Hessen, den Johannitern und dem Arbeiter-Samariter-Bund gearbeitet hat, sollte den Kreisverband nach herausfordernden Jahren in ruhigem Fahrwasser halten. Er hatte damit die Nachfolge von Wolfgang Breidbach angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist.