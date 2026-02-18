Kreistag kürzt Zuschüsse: Kreisjugendring streicht Stellen

Der Kreisjugendring Göppingen ist im Umbruch: Die Delegiertenversammlung beschließt nach massiven Mittelkürzungen durch den Landkreis eine Neuausrichtung.
Auf einer außerordentlichen Delegiertenversammlung hat der Kreisjugendring (KJR) Göppingen im Businesshaus Stauferpark „entscheidende Schritte zur strukturellen und inhaltlichen Neuausrichtung des Verbands beschlossen“, berichtet der KJR in einer von Geschäftsführer Tobias Klopfer verschickten Pressemitteilung. Hintergrund seien die „erheblichen finanziellen Einschnitte“, die der Landkreis mit dem Haushalt 2026 beschlossen habe.