Kreistag Göppingen: Nach AfD-Getöse am Ende Zustimmung

1 Am Ende stimmte die AfD-Fraktion, hier rechts mit einheitlichen T-Shirts und Deutschland-Fähnchen, doch der Vorlage zu. Foto: Staufenpress

In seiner ersten Sitzung kann sich der neue Göppinger Kreistag zwar auf die Besetzung der Ausschüsse einigen. Es gibt jedoch eine emotionale Debatte mit verbalen Attacken.











Am Ende ging die Vorlage dann doch ungestreift durch, und der neue Göppinger Kreistag stimmte bei seiner konstituierenden Sitzung der Neubesetzung aller Ausschüsse und Aufsichtsräte zu. Und das, obwohl zwei AfD-Kreisräte mit Getöse angekündigt hatten, genau dies niemals zu tun. Hans-Jürgen Goßner und Sandro Scheer wollten nämlich vermeintliche Sonderrechte für den Linken-Einzelkreisrat Christian Stähle verhindern, obwohl davon in der Vorlage überhaupt keine Rede war. Wäre dem Papier nicht zugestimmt worden, hätte der Kreistag in einer aufwendigen Sondersitzung alle Posten einzeln bestimmen müssen. So appellierte denn auch Landrat Edgar Wolff: „Wägen Sie nochmals ab, worum es hier eigentlich geht und welches Signal wir zum Start an die Öffentlichkeit senden.“