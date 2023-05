1 Der Kreistag hat in Schwaikheim den Etat für 2021 beschlossen. Foto: /Gottfried Stoppel

Gemeinsamkeit in schweren Zeiten lautet fraktionsübergreifend das Motto bei der Verabschiedung des Kreishaushalts. Selbst über dei Kreisumlage herrscht weitgehend Einigkeit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreistag - Es ist in der letzten Kreistagssitzung in diesem Jahr in der Schwaikheimer Gemeindehalle bei der weitgehend vorweihnachtlichen Gemeinschaftlichkeit in den ansonsten schwierigen Pandemiezeiten geblieben – wie es sich bei den von allen Seiten mit großer Zurückhaltung bestrittenen Haushaltsverhandlungen in den verschiedenen Gremien bereits abgezeichnet hatte.