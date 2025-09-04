Kreisstraße in Ludwigsburg: Mehrere Notrufe – 32-Jährige hält an und läuft desorientiert um ihr Auto

1 Später beleidigte und attackierte die Frau auch noch Polizisten (Symbolbild). Foto: Eibner-Pressefoto

Eine Hyundai-Fahrerin wurde aufgrund ihres bizarren Verhaltens gleich mehrfach gemeldet. Sie führte Selbstgespräche und lief bei Ludwigsburg mitten auf der Kreisstraße um ihr Auto.











Das merkwürdige Verhalten einer 32-Jährigen hat Mittwochnacht dazu geführt, dass die Leitung der Polizei heiß lief. Wie diese mitteilt, hatten gegen 22.15 Uhr gleich mehrere Autofahrer eine Hyundai-Fahrerin gemeldet, die auf der Kreisstraße zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler unter anderem aufgrund ihres Fahrstils aufgefallen war.