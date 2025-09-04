Kreisstraße in Ludwigsburg: Mehrere Notrufe – 32-Jährige hält an und läuft desorientiert um ihr Auto
Später beleidigte und attackierte die Frau auch noch Polizisten (Symbolbild). Foto: Eibner-Pressefoto

Eine Hyundai-Fahrerin wurde aufgrund ihres bizarren Verhaltens gleich mehrfach gemeldet. Sie führte Selbstgespräche und lief bei Ludwigsburg mitten auf der Kreisstraße um ihr Auto.

Das merkwürdige Verhalten einer 32-Jährigen hat Mittwochnacht dazu geführt, dass die Leitung der Polizei heiß lief. Wie diese mitteilt, hatten gegen 22.15 Uhr gleich mehrere Autofahrer eine Hyundai-Fahrerin gemeldet, die auf der Kreisstraße zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler unter anderem aufgrund ihres Fahrstils aufgefallen war.

 

Die Frau wirkte desorientiert und führte Selbstgespräche

Die Frau hatte zudem ein bizarres Verhalten an den Tag gelegt: Sie soll mehrfach mitten auf der Straße angehalten haben, ausgestiegen und anschließend um ihr Auto herumgelaufen sein. Dabei habe sie desorientiert gewirkt und zudem Selbstgespräche geführt. Eine Streife entdeckte besagte Hyundai-Fahrerin kurz darauf, als diese gerade extrem langsam die Kreisstraße entlangfuhr.

Das Auftauchen der Polizei schien der 32-Jährigen zu missfallen. Sie zeigte sich bei der Kontrolle sofort sehr aggressiv gegenüber den Beamten und beleidigte diese fortlaufend. Zudem widersetzte sie sich den Anweisungen der Polizisten und griff diese schlussendlich auch noch an, als sie vorläufig festgenommen werden sollte. Die Polizei brachte die Frau in eine Psychiatrie.

 