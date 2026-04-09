Kreisstraße bei Alfdorf gesperrt: Unerwarteter Untergrund stoppt Zeitplan – Baustelle dauert länger als geplant

Die Ortsdurchfahrt in Brend sollte längst fertig sein. Doch der Baugrund zwingt zu mehr Arbeit – und verlängert die Sperrung spürbar.
Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Bauarbeiten in Alfdorf-Brend bekommt einen Dämpfer. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt zieht sich länger hin als vorgesehen – und das aus einem Grund, der unter der Oberfläche liegt. Wie das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises mitteilt, haben sich die Bodenverhältnisse als deutlich problematischer erwiesen als ursprünglich angenommen.