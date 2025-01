Kreissparkasse Ludwigsburg: Sparkassenchef kritisiert Regierung: „Brauchen pragmatische Sachpolitik“

Ludwigsburger Saatkrähen Krähen am Schulcampus – Stadt setzt künftig auf KI und Falkner

Die Saatkrähen am Schulcampus in der Innenstadt in Ludwigsburg bereiten weiter Ärger. Stadträte fordern ein härteres Vorgehen. Die Stadtverwaltung will nun prüfen, inwieweit ein Falkner das Problem lösen könnte. Warum eine schnelle Besserung nicht in Sicht ist.