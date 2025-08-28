Kreissparkasse in Leonberg: Sind Bankomaten behindertengerecht?

Nach dem Auszug aus dem Leo-Center sind dort zwei Geldautomaten verblieben. Die Sparkasse verweist auf ein breites Angebot in der neuen Filiale direkt gegenüber.
Die Kreissparkasse ist zwar mit ihrer Filiale aus dem Leo-Center ausgezogen, hat aber zwei Geldautomaten in der Leonberger Shoppingmall belassen. Dass keiner davon für Kleinwüchsige oder für Menschen im Rollstuhl erreichbar ist, treibt Elke Staubach um. In einem Beitrag für unsere Zeitung fordert die frühere Fraktionschefin der CDU im Leonberger Gemeinderat, die dem Landesvorstand der Frauen-Union angehört, die Sparkasse auf, hier Abhilfe zu schaffen.