1 KSK-Chef Detlef-Schmidt wird von Peter Schneider, dem Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Stefanie Schlecht

Nach über 30 Dienstjahren geht Detlef Schmidt von der Kommandobrücke der Böblinger Kreissparkasse









Am Freitagabend setzte Detlef Schmidt als Vorstandsvorsitzender der Böblinger Kreissparkasse den offiziellen Schlusspunkt unter seine knapp 31 Jahre bei dem Geldinstitut. In den Reden erfuhr Schmidt viel Wertschätzung für fünf erfolgreiche Jahre als „VV“ , in denen er die Sparkasse trotz niedriger Zinsen und Corona stabil auf Kurs gehalten habe. Viel Lob kam auch für seine stets zuvorkommende und vertrauensvolle Art der Zusammenarbeit, bei der er die Krawatte nie ablegte. Als Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg überreichte ihm Peter Schneider (rechts) die Sparkassen-Medaille in Anerkennung seiner Verdienste. Foto: Stefanie Schlecht