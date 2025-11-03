Kreisligen A1/A2 Enz/Murr: Drita Kosova spielt sich mit Sixpack in einen Rausch

Der Spitzenreiter der Kreisliga A2 zaubert im neunten Spiel den neunten Sieg auf den Platz. Der SV Kornwestheim unterliegt im Kellerduell und ist Vorletzter.
Weiterhin klar auf Meisterschaftskurs liegt inzwischen Drita Kosova Kornwestheim in der Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr. Am Sonntag ließ sich die Mannschaft auch vom TV Möglingen nicht stoppen und feierte mit einem 6:2 (4:1) den neunten Sieg im neunten Saisonspiel. Da parallel der einzig ernsthafte Verfolger Spvgg Renningen mit einem 1:1 in Flacht patzte, ist der Drita-Vorsprung an der Tabellenspitze nun schon auf fünf Punkte angewachsen.