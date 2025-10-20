Kreisligen A1/A2 Enz/Murr: Drita Kosova Kornwestheim bleibt weiter unschlagbar

Ohne Toptorjäger Carmine Pescione punktet der TSC Kornwestheim beim 1:1 gegen den TSV Affalterbach.
Achtes Spiel, achter Sieg: Nach einem 8:4 (3:2)-Torfestival gegen den TSV Heimerdingen II zieht Drita Kosova Kornwestheim an der Spitze der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr weiter einsam seine Kreise und führt mit sechs Zählern Vorsprung. „Das war ein Beispiel dafür, dass wir uns manchmal nur selbst schlagen können“, befand ein nicht zufriedener Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj, denn obwohl haushoch überlegen, ließ sein Team vier Gegentreffer zu. „Die tun schon weh“, gestand Muzliukaj. Nach einer 3:0-Führung nahm man den Fuß vom Gas und eigentlich harmlose Gäste gleichen binnen sechs Minuten wieder aus (44., 45., 50.). Gefährdet war der Sieg des Spitzenreiters, den Muhamet Muzliukaj (3), Defrim Trena, Berkan Yürükoglu, Fatlum Bajrami, Elvis Gashi und der Spielertrainer selbst herausschossen, dennoch nie.