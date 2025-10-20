Kreisligen A1/A2 Enz/Murr: Drita Kosova Kornwestheim bleibt weiter unschlagbar

Achtes Spiel, achter Sieg: Nach einem 8:4 (3:2)-Torfestival gegen den TSV Heimerdingen II zieht Drita Kosova Kornwestheim an der Spitze der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr weiter einsam seine Kreise und führt mit sechs Zählern Vorsprung. „Das war ein Beispiel dafür, dass wir uns manchmal nur selbst schlagen können“, befand ein nicht zufriedener Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj, denn obwohl haushoch überlegen, ließ sein Team vier Gegentreffer zu. „Die tun schon weh“, gestand Muzliukaj. Nach einer 3:0-Führung nahm man den Fuß vom Gas und eigentlich harmlose Gäste gleichen binnen sechs Minuten wieder aus (44., 45., 50.). Gefährdet war der Sieg des Spitzenreiters, den Muhamet Muzliukaj (3), Defrim Trena, Berkan Yürükoglu, Fatlum Bajrami, Elvis Gashi und der Spielertrainer selbst herausschossen, dennoch nie.

In der Staffel A1 trennte sich der TSC Kornwestheim im Duell zweier Spitzenteams mit 1:1 (1:0) vom TSV Affalterbach. „Wir hatten insgesamt die besseren Chancen. Mit der Leistung bin ich zufrieden“, sagte TSC-Spielertrainer Burak Demirel, der auf seinen Toptorjäger Carmine Pescione verzichten musste, nachdem dieser unter der Woche in einem AH-Spiel eine Rote Karte gesehen hatte. Kurz vor der Halbzeit ging der TSC durch Kerim Karaboga in Führung, der nach Freistoßflanke von Alexander Grigoras und einem Zusammenprall von Savas Kara mit dem Affalterbacher Torwart abstaubte. Ein Sonntagsschuss ließ die Gäste aber noch spät ausgleichen (81.).

Punkt ist zu wenig im Abstiegskampffür den SV Kornwestheim II

„In Summe ist der Punkt zu wenig“, haderte Tim Waida, der Spielertrainer des SV Kornwestheim II, nach dem 2:2 (1:2) beim GSV Höpfigheim, der ein unmittelbarer Konkurrent im Abstiegskampf ist. Die SVK-Zweite spielte keine gute erste Hälfte, lag folgerichtig zunächst mit 0:2 zurück und hatte viel Glück, dass Vincent Löfflers Freistoß mit tatkräftiger Unterstützung des gegnerischen Keepers zum 1:2-Halbzeitstand den Weg in die Maschen fand (43.).

Klar verbessert kamen die Kornwestheimer jedoch aus der Kabine. Max Mäule besorgte den längst hochverdienten Ausgleich (82.) für die Mannschaft von Tim Waida, aber in der Endphase verpasste man den möglichen Sieg.