Kreisligen A1/2 Enz/Murr: Warum sich Drita nach 4:4 auf Überstunden einstellen muss

Nach dem 4:4 bei SV Leonberg/Eltingen II ist der Titel für Drita Kosova Kornwestheim in weiter Ferne. Der TSC Kornwestheim schlägt gegen Eglosheim mit Fünferpack zu.
Die Fußballer von Drita Kosova Kornwestheim müssen nach dem Saisonende Überstunden einplanen. In der Kreisliga A2 Enz-Murr patzte der zuletzt so stark auftrumpfende Tabellenzweite am Sonntag völlig überraschend beim 4:4 (1:2) gegen den SV Leonberg/Eltingen II. Da Spitzenreiter Spvgg Renningen zeitgleich mühelos die vermeintlich schwerste Partie seines Restprogramms mit 9:0 in Rutesheim gewann, wuchs dessen Vorsprung vor den letzten zwei Spieltagen wieder auf drei Punkte an.