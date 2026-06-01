Kreisligen A1/2 Enz/Murr: Das Abenteuer A-Liga endet für den SV Kornwestheim II nach einer Saison

Drita Kosova Kornwestheim muss nach Gewitter und Spielabbruch am Donnerstag gegen den TSF Ditzingen nachsitzen. Der TSC Kornwestheim kommt mit 2:7 in Benningen unter die Räder.
Blitz und Donner haben am Wochenende dafür gesorgt, dass die Fußballer vom SV Kornwestheim II und dem Stadtrivalen Drita Kosova Kornwestheim an diesem Donnerstag noch einmal Überstunden schieben müssen. Denn die Spiele beider Teams mussten am Sonntagnachmittag von den Unparteiischen wegen Gewittern jeweils kurz nach der Halbzeit abgebrochen werden. Der Tabellenzweite Drita lag in der Kreisliga A2 Enz-Murr zu diesem Zeitpunkt mit 2:3 bei den TSF Ditzingen zurück, bei der SVK-Zweiten stand es in der Parallelstaffel A1 1:1 gegen den FSV Oßweil.