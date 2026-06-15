Kreisliga B TV Stetten: Zur Winterpause noch acht Punkte zurück – jetzt Meister und Aufsteiger

Die Fußballer des TV Stetten schaffen als Meister der Staffel 1 der Kreisliga B nach nur einer Spielzeit den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga A.
Die Fußballer des TV Stetten sind zurück in der Kreisliga A. Gut zwölf Monate nach dem Direktabstieg hat das Team um den Kapitän Tim Kopp am letzten Spieltag mit dem 6:1-Sieg beim SV Plüderhausen die Meisterschaft in der Staffel 1 der Kreisliga B und den damit verbundenen Direktaufstieg perfekt gemacht. „Natürlich war es unser Wunsch gleich wieder aufzusteigen, aber wir haben das nie als Ziel proklamiert“, sagt Christopher Ahlhaus, der das Traineramt zu Saisonbeginn übernommen hatte und dabei von Simon Becker unterstützt wurde.