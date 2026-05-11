Kreisliga B TV Oeffingen II: Rote Karte in Minute eins – und trotzdem gegen den Ersten nicht verloren

1 Der TVOe II spielt nach der ersten Minute an in Unterzahl, lässt sich aber nicht unterkriegen. Foto: IMAGO/Noah Wedel

Trotz Platzverweis nach Notbremse spielt der B-Kreisligist TV Oeffingen II gegen den Spitzenreiter SG Weinstadt II 1:1.











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Die Nachricht saß und sorgte am Freitagabend auch fernab des Fußballplatzes in Holzhausen für Begeisterung: Der 4:2-Erfolg des Verbandsligisten SV Fellbach beim dortigen Tabellenzweiten. Der hatte noch vor rund zwei Wochen im WVF-Pokalhalbfinale dem Regionalligisten Stuttgarter Kickers lange Paroli geboten und trotz der am Ende deutlichen 1:5-Niederlage seine Klasse bewiesen –wie schon des Öfteren in dieser Spielzeit. So hatte das Team um Trainer Daniel Seemann unter anderen beim 5:0-Sieg in Waiblingen überzeugt. Unter den Zaungästen waren damals auch die beiden Fellbacher Trainer Nicos und Kiriakos Gountoulas. Die „Spionage“ war erfolgreich, wie sich am vergangenen Spieltag gezeigt hat. „Wir haben die Holzhausener gespiegelt. Wobei ich sagen muss, dass unsere Spieler unseren Plan auch sensationell umgesetzt haben“, sagt Nicos Gountoulas. Aus einer ganz starken Mannschaft stach ein Akteur aber erneut heraus: Torben Hohloch. Dieser befindet sich derzeit in absoluter Topform. Sein Torzähler steht mittlerweile bei zwölf. Sieben Treffer hat er in den vergangenen sechs Begegnungen erzielt, zwei davon am Freitag in Holzhausen. Und weil er sich am Freitagabend nicht nur treffsicher zeigte, sondern auch pausenlos unterwegs war, keinen Weg scheute und ständig Torgefahr ausstrahlte, hat er sich , wie schon in der Vorwoche, erneut den Titel Spieler des Spiels verdient. Für den aktuellen Höhenflug des Offensivmanns gibt es für Kiriakos Gountoulas gleich mehrere Gründe: seine „wahnsinnige Mentalität“, sein „brutaler Ehrgeiz“ und das Vertrauen, das er von seinen Trainern bekommt. „Ich glaube, dass beim Abschlusskick im Training das Team mit Torben noch nie verloren hat“, sagt der Fellbacher Coach und lacht.