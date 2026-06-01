Vor dem letzten Spieltag sind der Zweite aus Degerloch und der Dritte Ermis Metanastis punkt- und tordifferenzgleich. Die Griechen überraschen mit einem namhaften Rückkehrer.
Dramatische Zuspitzung in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga Stuttgart/Böblingen: Zum Abschluss am nächsten Sonntag wird es sowohl ein Fernduell um die Vizemeisterschaft als auch ein Endspiel gegen den Abstieg geben. ABV Stuttgart oder GFV Ermis Metanastis Stuttgart – wer schafft es in die Aufstiegsrelegation? Nach dem aktuellen Spieltag sind beide punkt- und tordifferenzgleich. Und: MK Makedonija Stuttgart oder Spvgg Möhringen – wem gelingt auf der anderen Seite der Tabelle die Rettung? Beide treffen nun in Vaihingen noch direkt aufeinander.