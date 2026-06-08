Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: Möhringen schickt Makedonija in die Relegation – Ermis jubelt im Fernduell

Im direkten Duell rettet die Spvgg Möhringen den Mallorca-Plan. Bei Kosova Bernhausen, Kemnat und den Sportfreunden stehen neue Trainer fest. In einem Fall übernimmt ein Ex-Profi.
Dramatik pur am letzten Spieltag: Die Spvgg Möhringen zieht im direkten Duell noch an MK Makedonija Stuttgart vorbei und schickt den Kontrahenten in die Abstiegsrelegation. Der GFV Ermis Metanastis Stuttgart gewinnt das Fernduell gegen den ABV Stuttgart und sichert sich die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Derweil stehen in Bernhausen, Kemnat und bei den Sportfreunden Stuttgart für die nächste Saison neue Trainer fest.