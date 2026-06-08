Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: Möhringen schickt Makedonija in die Relegation – Ermis jubelt im Fernduell

Im direkten Duell rettet die Spvgg Möhringen den Mallorca-Plan. Bei Kosova Bernhausen, Kemnat und den Sportfreunden stehen neue Trainer fest. In einem Fall übernimmt ein Ex-Profi.

Dramatik pur am letzten Spieltag: Die Spvgg Möhringen zieht im direkten Duell noch an MK Makedonija Stuttgart vorbei und schickt den Kontrahenten in die Abstiegsrelegation. Der GFV Ermis Metanastis Stuttgart gewinnt das Fernduell gegen den ABV Stuttgart und sichert sich die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Derweil stehen in Bernhausen, Kemnat und bei den Sportfreunden Stuttgart für die nächste Saison neue Trainer fest.

MK Makedonija Stuttgart – Spvgg Möhringen 0:1 Die Abschlussfahrt nach Mallorca ist gerettet: Durch den 1:0-Sieg im „Endspiel“ gegen Makedonija haben die Kicker der Spvgg Möhringen noch den direkten Klassenverbleib geschafft und können beschwingt in den Urlaubsflieger steigen. Bei einer Niederlage oder einem Remis hätten sie den Ausflug absagen müssen – der Weg hätte stattdessen in die Abstiegsrelegation geführt. Nun geht die Saison für den MK Makedonija Stuttgart in die unfreiwillige Verlängerung.

„Ich hatte das Gefühl, dass keine Mannschaft einen Fehler machen wollte“, sagt der Möhringer Trainer Tobias Fuchs. Deshalb spielte sich die Partie hauptsächlich im Mittelfeld ab, und eine einzige Aktion entschied das Duell der Tabellennachbarn: Der eingewechselte Ercan Cakir traf nach einem Solo-Lauf über das halbe Feld zum entscheidenden Tor. In der 90. Minute musste der mit einem Bänderriss ins Spiel gegangene Angreifer wieder ausgewechselt werden. „Die Jungs haben alle noch mal auf die Zähne gebissen“, weiß Fuchs.

Der starke Schlussspurt von Makedonija mit zuvor vier Siegen aus fünf Spielen wird somit nicht belohnt. Am kommenden Sonntag müssen die Wahl-Vaihinger zum ersten Relegationsspiel gegen den Zweiten der Kreisliga B4 antreten, den TSV Leinfelden. Anpfiff ist um 11 Uhr auf dem Platz des TSV Jahn Büsnau. Der Sieger fordert in der Woche darauf den Staffel-1-Zweiten TSV Rohr II. Der Torhüter Darko Kalpachki ist zuversichtlich, dass der Klassenverbleib über die Extrarunde gelingt – dann unter wieder besseren personellen Voraussetzungen. Aktuell fehlten die Schlüsselspieler Walter Vins (Gelb-Rot-Sperre), Aleksandar Stoilov, Nikola Martic (beide auf privaten Feiern in Mazedonien) und Kalpachki selbst (Urlaub). „Mit uns vieren hätte es vermutlich anders ausgesehen. Und es wird an den beiden nächsten Sonntagen auch ganz anders sein“, ist sich der Schlussmann sicher.

Tore: 0:1 Cakir (59.).

Besonderes: –

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – KF Kosova Bernhausen 8:1

Der GFV Ermis Metanastis Stuttgart hat das Fernduell mit dem punktgleichen ABV Stuttgart um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gewonnen. Vier Treffer mehr gaben in der Endabrechnung den Ausschlag für die Waldebene-Griechen. „Wir sind volles Risiko gegangen und wurden dafür belohnt“, sagt der Trainer Jetmir Fetai. Nachdem seine Mannschaft in der ersten Hälfte vom Druck, möglichst viele Tore erzielen zu müssen, gehemmt wirkte und „nur“ mit 3:0 führte, wechselte der Coach die gesamte Offensive aus. In der Folge bauten die Gastgeber das Ergebnis immer weiter aus. „Wir wurden ständig darüber informiert, wie es beim ABV steht, deshalb waren wir am Ende auch entspannt“, sagt der Coach.

Am kommenden Samstag (18 Uhr) trifft der GFV Ermis Metanastis Stuttgart nun auf den Zweiten der Kreisliga A1, Türkspor Stuttgart. Spielort: das Sportgelände des TSV Weilimdorf. „Das ist schon eine ziemlich knackige Nummer. Sie haben sehr namhafte Spieler in ihren Reihen“, weiß Fetai. Dennoch sieht er seine Mannschaft nicht als Außenseiter. Denn: „Wir stehen zurecht dort, wo wir jetzt sind, und haben deshalb auch vor niemandem Angst.“ Der Sieger trifft dann am 21. Juni auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpartie, Spvgg Aidlingen – SV Rohrau. „Alles, was jetzt kommt, nehmen wir gerne mit und sehen wir als Bonus“, kündigt der Ermis-Coach an. Bitter: Glenn Agyemang landete erneut unglücklich auf seiner im Winter gebrochenen Schulter und fällt voraussichtlich aus.

Demgegenüber hat sich der Aufsteiger KF Kosova Bernhausen mühsam in die Sommerpause geschleppt. „Ich war froh, dass ich überhaupt noch eine Mannschaft aufstellen konnte“, sagt der Trainer Shefki Gjuraj. Neben sieben verletzten Spielern befanden sich vier weitere im Urlaub. Hinzu kam, dass sich Endi Ramadani in der ersten Hälfte verletzte. Das Team bestand damit überwiegend aus Spielern der zweiten Mannschaft. „Damit ist es kaum möglich, dagegenzuhalten, und entsprechend ist es auch ausgegangen“, sagt Gjuraj. Nachdem die Seinen lange erneut auf Aufstiegskurs gelegen waren, beenden sie die Saison nun auf Rang sieben.

Für Gjuraj ein ordentliches Ende seiner Amtszeit. Der Trainer steigt aus, sein Nachfolger wird Eronis Zogaj. Der ehemalige Jugendspieler der Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach hat vor zwei Jahren seine letzte Partie absolviert, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Zur kommenden Saison tritt der 27-Jährige bei Kosova seine erste Trainerstation an. „Ich hoffe, er kann die Mannschaft gut führen. Er versteht sehr viel von Fußball“, sagt Gjuraj. Der Verteidiger Petrit Musliu wird den Verein ebenfalls verlassen. Der Linksfuß war immer aus Pforzheim nach Bernhausen gependelt und wechselt nun zum FV Wildbad.

Tore: 1:0 Kryeziu (20.), 2:0 Karastergios (39.), 3:0 Tozman (40.), 4:0 Almpantis (47.), 5:0 Kryeziu (49.), 6:0 Stavridis (51.), 7:0 Grillo (60.), 7:1 Veseli (81.), 8:1 Grillo (88.).

Besonderes: Kryeziu (Ermis) rutscht beim Foulelfmeter aus, Hulaj pariert (10.).

ABV Stuttgart – SV Vaihingen II 4:1

Nach dem Spiel gingen die Blicke des ABV Stuttgart auf die Mobiltelefone. „Wir hatten niemanden beim Ermis-Spiel. Wir wollten uns auf uns konzentrieren und mussten deshalb auf die offizielle Ergebnismeldung warten“, berichtet der Trainer Achim Häusler. Alles Hoffen war jedoch vergebens: 8:1 für den Fernrivalen, nur 4:1 fürs eigene Team. Vier Tore fehlten, um die Aufstiegsrelegation zu erreichen. „Es lag aber nicht an dem einen Spiel. Die vier Tore wären über die gesamte Saison einfacher gewesen zu erzielen“, bilanziert der Coach.

Gescheitert ist die Mission direkter Wiederaufstieg an der Inkonstanz des Bezirksliga-Absteigers. Die zuletzt sieben Siege in Folge waren die erste richtige Serie der Degerlocher. Gegen Teams aus der unteren Hälfte wie den KV Plieningen, den TSV Heumaden oder MK Makedonija Stuttgart ließ der ABV Stuttgart zu viele Punkte liegen. „Hätten wir gegen diese Mannschaften gewonnen, wären wir an der Waldebene dran und hätten um den ersten Platz gespielt“, sagt Häusler. So muss der Verein mindestens eine weitere Runde in der Kreisliga A drehen. „Wir hatten mit 65 Punkten für den Aufstieg geplant, dass es mit 64 und einem Sieg zum Abschluss nicht für den Aufstieg reicht, ist bitter“, sagt Häusler. Als Neuzugang steht Angelo Ortiz vom FK Sarajevo Stuttgart fest.

Der Aufsteiger SV Vaihingen II hat die Saison auf dem zehnten Platz abgeschlossen. „Wir wären gerne einstellig gewesen, aber wir sind trotzdem glücklich“, sagt der Spielertrainer Oliver Heringhaus. Körperlich sei das Team an die Grenzen gekommen. Die Saison habe „richtig Körner gekostet“.

Tore: 0:1 Irion (25.), 1:1 Omoregie (66.), 2:1 Roth (76.), 3:1 Omoregie (81.), 4:1 Bzullak (90. +1).

Besonderes: –

SV Hoffeld – FSV Waldebene Stuttgart-Ost 0:4

Mit einer beeindruckenden Bilanz von 14 Siegen in 15 Rückrundenspielen verlässt der Meister FSV Waldebene Stuttgart-Ost die Liga standesgemäß. In der kommenden Saison spielt der Verein zum ersten Mal in seiner Geschichte in der Bezirksliga. „Ein meisterlicher Auftritt, so kann man sich aus der Liga und in die Sommerpause verabschieden“, sagt der Trainer Rocco Cesarano. In der Schlussphase wechselte der Coach den zuvor lange verletzten Ben Elias Waibl als Angreifer ein. Der gelernte Innenverteidiger schnürte prompt einen Doppelpack.

Für die Bezirksliga wünscht sich Cesarano weitere Verstärkungen. „Es wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Das Ziel ist in erster Linie, die Liga zu halten“, sagt der Coach.

Für den Gegner SV Hoffeld war es zum Abschluss ein besseres Freundschaftsspiel. Nicht nur, weil Grigorios Dimoulatos gute Kontakte zu Cesarano pflegt, sondern weil es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Ersatzgeschwächt machten die Hoffelder in der ersten Hälfte ein gutes Spiel, leisteten sich dann jedoch in der Schlussphase drei individuelle Fehler. „Ich bin mit Platz sechs sehr zufrieden“, sagt Dimoulatos.

Für die kommende Saison haben die Hoffelder neben Luis Grünenwald auch den Innenverteidiger Orkun Turanli verpflichtet. Beide kommen vom TSV Heumaden. Ein weiterer Neuzugang soll zudem bald feststehen. „Drei bis vier Spieler wären noch gut“, sagt der Coach. Auch weil es voraussichtlich fünf Abgänge geben wird. Einer von ihnen: Philipp Janle. Der Mittelfeldspieler hängt nach seiner schweren Knieverletzung aus dem Spiel gegen den KV Plieningen die Fußballschuhe an den Nagel.

Tore: 0:1 Klobeck (16.), 0:2 Waibl (82.), 0:3 Potsou (90. +1), 0:4 Waibl (90. +3).

Besonderes: -

SV Sillenbuch – FV Germania Degerloch 0:3

Mit dem 3:0-Sieg ist der FV Germania Degerloch zum Saisonabschluss auf den vierten Tabellenplatz geklettert und ist damit eine der Überraschungsmannschaften in dieser Saison. Die vorherige Runde hatten die Waldau-Kicker noch auf Rang zehn beendet. „Von außen betrachtet ist das vielleicht eine Überraschung, aus meiner Sicht lief es wie erwartet“, sagt indes der Trainer Claudio Marques. Sein Ziel war es, mindestens Sechster zu werden. Die Qualität im Kader sei dafür schon vor der Saison vorhanden gewesen, zudem habe die Mannschaft eine entsprechende Entwicklung durchgemacht. 2026/2027 möchte der Trainer die aktuelle Leistung wiederholen.

Externe Neuzugänge sind dafür nicht geplant. „Wir bauen alles auf die eigene Jugend“, sagt der ehemalige Jugendtrainer Marques. Das Team verlassen werden aus Altersgründen Eduard Ermanntraut und Rafael Carmo Souza. Beide liefen zum Abschied in der Startelf auf. „Wir wollten sie gebührend verabschieden. Das ist uns gelungen“, sagt der Coach.

Ein weiteres Ziel verfehlte das Team jedoch: Trotz zwei weiterer Treffer verpasste der Angreifer Emil Scheuermann die Torjägerkrone knapp. In seiner ersten Saison bei den Aktiven erzielte der 18-Jährige in 24 Einsätzen 26 Tore. „Wir haben hauptsächlich versucht, Emil weitere Tore aufzulegen, und haben, statt selbst aufs Tor zu schießen, noch mal auf ihn rübergelegt“, berichtet Marques.

Demgegenüber endet die Ära von Sillenbuchs Trainer Zvonimir Topalusic nach neun Jahren auf dem neunten Tabellenplatz. Topalusic feierte mit dem Verein zwei Meisterschaften. Zur kommenden Saison übernimmt wie berichtet Matthias Schumacher (zuletzt A-Junioren SV Vaihingen) das Sillenbucher Team.

Tore: 0:1 Scheuermann (16.), 0:2 Kemmer (81.), 0:3 Scheuermann (83.).

Besonderes: –

Spvgg Stetten – KV Plieningen 7:0

Mit vier Treffern im letzten Saisonspiel hat sich Stettens Angreifer Robin Hock die Torjägerkrone der Staffel gesichert. Insgesamt erzielte der Angreifer in 29 Spielen 29 Tore. „Der kollektive Erfolg steht immer im Vordergrund. Wir sind aber natürlich trotzdem stolz, den besten Torschützen zu stellen“, sagt der Trainer Erdinc Cakir. Mit dem Sieg klettern die Stettener auf den fünften Platz. „Ein toller Saisonabschluss für uns“, freut sich der Coach. Mit vier Siegen in Folge geht die Spvgg Stetten in die Sommerpause. In der kommenden Saison will die Mannschaft, bei der alle Spieler verlängert haben und laut Cakir nur ein externer Neuzugang auf dem Zettel steht, erneut geschlossen angreifen..

Für den seit Wochen ersatzgeschwächten KV Plieningen geht es nun in eine dreiwöchige Pause. Dann startet der Tabellenelfte unter dem bisherigen Trainer der zweiten Mannschaft, Nicola Maiello, die Vorbereitung auf die kommende Saison.

Tore: 1:0 Bega (24.), 2:0 Robin Hock (45.+2, Foulelfmeter), 3:0 Robin Hock (50.), 4:0 Dursun (55.), 5:0 Robin Hock (60.), 6:0 Robin Hock (64., Foulelfmeter), 7:0 Burghardt (80.).

Besonderes: –

TSV Rohr – TV Kemnat 7:0

Trainerurgestein Klaus Kämmerer hat sich mit dem dritten Sieg in Folge vom TSV Rohr verabschiedet. „Es war ein schöner Abschluss“, sagt der Coach nach dem lockeren 7:0 gegen den seit Wochen als Absteiger feststehenden TV Kemnat. Der Bezirksliga-Absteiger beendet die Saison nach dem ungefährdeten Erfolg seinerseits auf Rang acht.

Nach zuletzt turbulenten Jahren beim TSV Rohr hat Kämmerer wieder Ruhe in den Verein gebracht und ein zukunftsfähiges Team geformt. „Ich übergebe eine gute Mannschaft, die lebt und funktioniert“, sagt der Coach. Seinem Nachfolger Alexander Nita und der Mannschaft drückt der einstige Erfolgstrainer weiter die Daumen. „Der Verein mit der Anlage und die Mannschaft haben die Bezirksliga drin. Ich hoffe, dass es nächste Saison zum Wiederaufstieg reicht“, sagt Kämmerer. Als spielender Co-Trainer wird Manuel Rath zum TSV Rohr zurückkehren. Der 31-Jährige spielte zuletzt mehrere Jahre beim TSV Musberg in der Bezirksliga.

Das Schlusslicht TV Kemnat tritt nach einem Jahr wieder den Gang in die Kreisliga B an. Dort soll unter Alexander Malchow der Wiederaufstieg gelingen. Der ehemalige Zweitligaspieler der Stuttgarter Kickers und des SSV Reutlingen hatte vor dieser Saison die Sportfreunde Stuttgart übernommen, vor dem ersten Saisonspiel jedoch aus beruflichen Gründen wieder hingeworfen. Nun also der Einstieg am Scharnhäuser Park. Der Interimstrainer Kai Ansorge, der während der Saison vom langjährigen Übungsleiter Markus Hummel übernommen hatte, legt eine Fußballpause ein. Das Team bleibe weitestgehend zusammen, bestätigt Ansorge.

Tore: 1:0 Jochim (13.), 2:0 Eibel (23.), 3:0 Ramic (24.), 4:0 Koriesh (38.), 5:0 Hauner (42.), 6:0 Hauner (63.), 7:0 Antonov (80.).

Besonderes: –

Sportfreunde Stuttgart – TSV Heumaden 2:4

Versöhnlicher Abschied für den TSV Heumaden und sein Trainerteam Adnan Shakir Mannan, Akim Linke und Majid Mannan. Im letzten Spiel unter der Leitung des Dreigestirns gewannen die Heumadener das bedeutungslose Spiel der bereits abgestiegenen Mannschaften. „Unsere Mannschaft wollte den Sieg ein bisschen mehr“, sagt Mannan. Das Trio legt nun vorerst eine Fußballpause ein und holt seine Trainerlizenzen nach. Für den TSV Heumaden geht es wie für die Sportfreunde in der Kreisliga B weiter.

Die Verantwortung für die Mission „direkter Wiederaufstieg“ wird Tim Schwab tragen. Der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft übernimmt von Spielertrainer Tim Eichler, der aus privaten Gründen nur noch als Spieler auflaufen wird. Der Kapitän Mattis Amann verlässt zudem den Verein. Sein neuer Club steht noch nicht fest.

Tore: 0:1 Maimone (7.), 0:2 Lechner (14.), 0:3 Maimone (30.), 1:3 Velikov (45.), 2:3 Deters (62., Foulelfmeter), 2:4 Kryeziu (70.).

Besonderes: –