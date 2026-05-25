Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: Kosova-Torhüter auf dem Sprung nach Echterdingen – Ermis-Trainer erteilt Verbot

Früherer Regionalliga-Keeper soll zum TV Echterdingen wechseln und auf seinen Ex-Trainer treffen. Einst trennten sich die Wege im Streit. Der Trainer von Ermis erteilt ein Verbot.
Im Kampf um den Relegationsplatz erteilt der Trainer des GFV Ermis Metanastis Stuttgart seinen Spielern ein besonderes Verbot. Derweil verabschiedet sich Aufsteiger KF Kosova Bernhausen aus dem Aufstiegskampf und verliert wohl seinen Stammkeeper. Zudem steht ein weiterer Absteiger aus der Staffel 2 der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen fest.