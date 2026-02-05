Kreisliga A2 Enz/MUrr: Warum Drita-Coach Muzliukaj mit einem Dreikampf um den Titel rechnet

Drita Kosova Kornwestheim geht als Spitzenreiter und mit vier Neuen in die Rückserie der Kreisliga A 2 und will diesen Platz bis zum Saisonende Ende verteidigen.
Mit einem Dreikampf im Aufstiegsrennen kennt man sich bei den Fußballern von Drita Kosova Kornwestheim inzwischen bestens aus. Schon im Vorjahr steckte man lange mitten in einem ebensolchen und musste sich erst auf der Zielgeraden der Kreisliga A2 Enz-Murr knapp den Konkurrenten TSV Münchingen und TSV Heimsheim geschlagen geben. Noch einmal aufgewertet wird der dritte Drita-Rang mittlerweile dadurch, dass die damaligen Rivalen nun auch in der Bezirksliga sofort wieder ganz vorne mitmischen.