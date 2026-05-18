Der OFK Beograd Stuttgart gewinnt das Gipfeltreffen der Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen gegen den Zweitplatzierten Türkspor Stuttgart mit 4:3 und hat nun Matchball.

Das Gipfeltreffen hielt, was es versprochen hatte: sieben Tore, mehrere Wendungen und Spannung bis in die Schlussphase. Durch den 4:3-Heimerfolg über den Zweitplatzierten Türkspor Stuttgart machte Tabellenführer OFK Beograd Stuttgart einen großen Schritt in Richtung Titel und kann sich bei nun neun Punkten Vorsprung bereits am nächsten Spieltag den Meisterwimpel sichern.

Zu Beginn war der Partie die Bedeutung deutlich anzumerken. Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig, suchten Sicherheit im Spielaufbau und ließen kaum Räume zu. Große Torchancen blieben in den ersten 20 Minuten aus, dazu wurde der Spielfluss immer wieder durch kleinere Verletzungsunterbrechungen gebremst. Dann nahm die Begegnung plötzlich Fahrt auf. Nach einer sehenswerten Kombination kam Türkspors Alexander Grigoras zum Abschluss, setzte seinen Kopfball jedoch knapp über das Tor. Wenige Minuten später machten die Gäste es besser. Torjäger Emir Dogansoy tauchte nach einem Angriff vor dem Tor auf und schob den Ball aus kurzer Distanz zur Führung ein.

Wer nun dachte, der Spitzenreiter würde ins Wanken geraten, wurde schnell eines Besseren belehrt. Beograd reagierte sofort, erhöhte den Druck und belohnte sich nur wenige Minuten später. Nikola Sijakovic stellte den Ausgleich her und brachte die Hausherren zurück ins Spiel. Noch vor der Pause drehte Nikola Lakovic, der Top-Torschütze der Liga, die Partie und schlenzte den Ball präzise zur 2:1-Führung ins Eck. „In einem Spiel wie diesem gehen wir nicht auf Unentschieden, wir stellen uns nicht hinten rein, sondern ziehen unser Spiel 90 Minuten lang durch“, sagte Beograd-Trainer Ratko Milic nach der Partie. „Wir haben keine Angst und müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken.“

Türkspor Stuttgart gibt nicht auf

Mit dem Seitenwechsel schien der Spitzenreiter dann endgültig die Kontrolle zu übernehmen. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Mittelfeldmann Veljko Burazor mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern auf 3:1. Doch Türkspor bewies, warum die Mannschaft das offensivstärkste Team der Liga ist. Nach einem unstrittigen Foulelfmeter verwandelte Shkemb Miftari eiskalt zum Anschlusstreffer – für den Ex-Profi war es Saisontreffer Nummer 32. Wenig später lupfte Dogansoy – für ihn war es sein 36. Saisontor – das Spielgerät zum Ausgleich in die Maschen.

„Wir hatten eigentlich genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Türkspor-Trainer Memik Erdogan. „Unser Gegner hat mit vier Schüssen aufs Tor vier Tore erzielt. Diese Kaltschnäuzigkeit hat uns heute gefehlt.“ Seine Mannschaft habe aber trotz allem Charakter gezeigt und alles investiert.

Die Entscheidung fiel schließlich durch Nikola Lakovic. Der Angreifer trat rund 20 Meter vor dem Tor zu einem Freistoß an und setzte den Ball präzise oben links in den Winkel. Nach dem Spiel erklärte der Siegtorschütze, dass er zuvor beobachtet habe, wie sich der Torhüter leicht verschoben hatte. „Ich habe gesehen, dass er sich bewegt hat und wollte den Ball über die Mauer spielen. Das ist mir glücklicherweise gut gelungen.“ Für Lakovic war es bereits Tor Nummer 43.

Beograd Stuttgart verteidigt geschickt

In der Schlussphase drängte Türkspor noch einmal, kam aber nicht mehr zu den ganz klaren Abschlüssen. Beograd verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff konsequent.

Mit dem Sieg hat sich OFK Beograd eine hervorragende Ausgangslage verschafft. Bereits am kommenden Spieltag könnte die Entscheidung fallen: Holt Beograd mindestens einen Punkt oder lässt Türkspor Punkte liegen, wären Meisterschaft und Aufstieg vorzeitig perfekt.

Nach Abpfiff lagen die Emotionen offen auf dem Platz. Während auf der einen Seite gejubelt wurde, herrschte auf der anderen Enttäuschung. Trotz der Intensität blieb die Partie fair.

OFK Beograd Stuttgart: Fajic – Jovancic, Renner (90.+2 Padjan), Lazic, Burazor, Kupresanin, Sijakovic (66. Kitanovic), Mitrovic, R. Lazic (32. Radivoj), Babic, Lakovic

Türkspor Stuttgart: Kop – Genc (74. Özbay),Muji (60. Karaboga), Bosnjak, Miftari, Capar, Grigoras (74. Camkerten), Biljeskovic, Sovtic, Korkmaz, Dogansoy

Tore: 0:1 Dogansoy (33.), 1:1 Sijakovic (36.), 2:1 Lakovic (40.), 3:1 Burazor (46.), 3:2 Miftari (48., Foulelfmeter), 3:3 Dogansoy (55.), 4:3 Lakovic (70.).

Besonderes: –