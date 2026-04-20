Kreisliga A1 Enz/Murr: Sorge beim GSV Höpfigheim und TSV 1899 Benningen wächst

Eine überraschende 1:2 (1:1)-Heimniederlage musste der SGV Murr am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr gegen den SKV Eglosheim hinnehmen. „Du wirst halt bestraft, wenn du dich zu sicher fühlst und deine Chancen nicht nutzt“, kommentierte SGV-Trainer Ben Blümle anschließend etwas gequält. Ein einziges Mal seien hingegen die Eglosheimer in der zweiten Hälfte vor dem Tor seiner Mannschaft aufgetaucht und hätten den 2:1-Siegtreffer erzielt (82.).

Ansonsten sah der Murrer Trainer nach noch relativ offenen ersten 45 Minuten, in denen Christian Krauß zunächst die Führung gelungen war (20.), „ein Spiel auf ein Tor“. In der Tabelle bleibt sein Team trotz des Ausrutschers Dritter, was sich angesichts bereits großer Abstände nach vorne und hinten wohl auch nicht mehr ändern wird.

Nahezu das Gleiche gilt für den mit zehn Punkten Rückstand folgenden Tabellenvierten TSV Affalterbach, der bei Dersim Ludwigsburg zu einem 5:2 (2:1)-Sieg kam. Garant des Erfolgs war die an diesem Nachmittag ausgeprägte Torlaune von TSV-Goalgetter Dominik Janzer, der gleich viermal erfolgreich war (40., 70., 79., 90.). Besonders schön herauskombiniert war jedoch der fünfte Treffer, den Katriel Lovaglio kurz vor der Halbzeit erzielte. „Hätten wir in diesem Stil weitergespielt, wäre es noch viel höher ausgegangen“, fand der TSV-Trainer Dennis Grab.

Noch nicht ganz gerettet ist nach dem 3:4 (1:1) beim TSC Kornwestheim der GSV Erdmannhausen. Acht Punkte beträgt das Polster der neuntplatzierten Erdmannhäuser auf den Relegationsplatz bei noch sechs ausstehenden Spieltagen. In Kornwestheim hielt man zwar gut dagegen, doch Treffer von Nick Rath (2) und Luca Heusel reichten nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen.

„Das nennt man einen Big Point“, strahlte Coach Gert Ranzinger vom GSV Pleidelsheim II nach dem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg im Kellerduell beim GSV Höpfigheim. Seine Elf verteidigte mit nun drei Punkten Vorsprung den ersten Nichtabstiegsrang. „Höpfigheim hatte zwar mehr Spielanteile, aber nur in ungefährlichen Zonen, und unsere Abwehr stand sehr sicher“, erzählte er. In der ereignisarmen Partie konterten die Gäste zudem effektiv. Nach feinem Hackentrick von Jonathan Pasternak gelang Mick Glücker die Führung (12.), die lange Bestand haben sollte.

„Wir haben zwar schon zur Halbzeit die Fünferkette aufgelöst und am Ende mit nur noch zwei Defensivspielern agiert, aber es gab nur wenige Highlights“, berichtete Höpfigheims Coach Thomas Lembeck, der nach der zweiten Niederlage in Folge gegen einen direkten Konkurrenten bedient war. Aus einem Eckball seines Team entwickelte sich schließlich der Konter zum 2:0 (76.). Lars Theurer traf vorentscheidend, bevor Moritz Meier in der Schlussminute sogar noch den 3:0-Endstand nachlegte. Schon unter der Woche war bekannt geworden, dass Ranzingers gleichberechtigter Trainerpartner Pascal Erb die Pleidelsheimer im Sommer verlässt. Er übernimmt dann den in diesem Frühjahr von heftigen Turbulenzen geschüttelten Bezirksligisten TSV Münchingen.

Mit 3:3 (2:0) trennte sich im zweiten Kellerduell des Spieltags der TSV 1899 Benningen vom TSV Asperg. „Eine gefühlte Niederlage“, stöhnte Benningens Sportlicher Leiter Marcel Storz, denn man hatte trotz einer 3:1-Führung und doppelter Überzahl nach zwei Roten Karten für Asperg den Sieg noch aus der Hand gegeben. Die Treffer für Benningen erzielten zweimal David Heim sowie Iniko Pasmakis. Als Drittletzter liegt man weiterhin vier Zähler hinter dem Relegationsplatz, den Asperg innehat.