Kreisliga A1 Enz/Murr: Sorge beim GSV Höpfigheim und TSV 1899 Benningen wächst

Die beiden abstiegsbedrohten Teams der Fußball-Kreisliga A1 Enz/Murr verpassen in Kellerduellen Befreiungsschläge. Für den SGV Murr dürfte der Aufstieg vollends passé sein.
Eine überraschende 1:2 (1:1)-Heimniederlage musste der SGV Murr am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr gegen den SKV Eglosheim hinnehmen. „Du wirst halt bestraft, wenn du dich zu sicher fühlst und deine Chancen nicht nutzt“, kommentierte SGV-Trainer Ben Blümle anschließend etwas gequält. Ein einziges Mal seien hingegen die Eglosheimer in der zweiten Hälfte vor dem Tor seiner Mannschaft aufgetaucht und hätten den 2:1-Siegtreffer erzielt (82.).