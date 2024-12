Kreisliga A1 Enz/Murr: Derbys in Murr und Benningen enden deutlicher als gedacht

1 Erlebte in der Defensive einen eher ruhigen Nachmittag: Murrs Keeper Kevin Pollich. Foto: Archiv (avanti)

Der SGV setzt sich gegen Affalterbach, der TSV gegen Erdmannhausen durch. Die Murrer setzen sich damit im Aufstiegskampf etwas ab. Der GSV Pleidelsheim II verpasst einen Befreiungsschlag.











Eine überraschend klare Angelegenheit war am Sonntag das Topspiel der Kreisliga A1 Enz-Murr: Deutlich und nach übereinstimmendem Urteil beider Trainer in der Höhe verdient setzte sich der Tabellenzweite SGV Murr 4:1 (3:0) gegen den drittplatzierten TSV Affalterbach durch. „Von der ersten bis zur letzten Spielminute sehr souverän“, sah SGV-Trainer Ben Blümle seine Mannschaft und war hochzufrieden. „Murr war williger, bissiger und griffiger. Und sie hatten einen klaren Plan, wie sie spielen wollen, was in dieser Liga nicht für viele Teams gilt. Sie suchten stets ihren Angreifer Christian Krauß, der dann die Bälle klatschen ließ“, analysierte Gästecoach Dennis Grab.