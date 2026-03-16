Kreisliga A1/A2: TSC-Coach Demirel ist dann mal Torwart

Drita Kornwestheim hofft nach 5:0 gegen KSV Renningen auf einen Schub, der TSC Kornwestheim gewinnt mit Coach Demirel im Kasten und der SVK II kommt im Abstiegskampf nicht vom Fleck.
Endlich stand wieder die Null stand in der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr bei Aufstiegsaspiranten Drita Kosova Kornwestheim. „Das war ganz wichtig. Zuletzt haben wir einfach zu viele Gegentore kassiert“, kommentierte Spielertrainer Spetim Muzliukaj nach dem 5:0 (0:0)-Sieg gegen den KSV Renningen. Gehapert hat es bei den Kornwestheimern in den drückend überlegen geführten 90 Minuten jedoch lange am Torabschluss. „In der ersten Halbzeit haben wir sechs bis sieben Hochkaräter liegen lassen. Trotzdem war es eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fällt“, berichtete Muzliukaj. Allerdings ging es noch torlos in die Pause.