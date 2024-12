Kreisliga A1/A2 Enz/Murr: Viererpack von Feriz Meha bei Dritas Kantersieg

1 Feriz Meha lochte für Drita Kosova Kornwestheim gleich vier Mal ein. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der TSC Kornwestheim schlägt Oßweil in Unterzahl und liegt nach der Vorrunde wie Drita auf Rang drei.











Link kopiert



Jeweils als Tabellendritter mit weiterhin intakten Aufstiegschancen in die Bezirksliga überwintern die Fußballer vom TSC und von Drita Kosova Kornwestheim in den Fußball-Kreisligen A Enz-Murr. Am letzten Hinrundenspieltag fuhren beide noch einmal Dreier ein: Der TSC Kornwestheim setzte sich in der Staffel A1 mit 3:2 (0:2) gegen den FSV Oßweil durch, Drita Kosova hatte in der Kreisliga A2 keine Mühe und feierte beim FC Gerlingen einen 8:1 (3:1)-Kantersieg.