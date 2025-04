Kreisliga A1/A1 Enz/Murr: Der Relegationsplatz bleibt in Reichweite

Der Relegationsplatz bleibt in Reichweite

1 Der TSC Kornwestheim hofft auf ähnliche Jubelszenen am Ende der Saison bei einem möglichen Aufstieg in die Landesliga. Nach den zuletzt starken Ergebnissen ist der Club zumindest weiter im Rennen um den Relegationsplatz. Foto: Baumann

Sowohl der TSC Kornwestheim in der Kreisliga A1 Enz/Murr als auch Drita Kosova Kornwestheim in der A2 bleiben im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga.











Link kopiert



Ein ganzes Stück näher sind die Fußballer des TSC Kornwestheim am Sonntag ihrem Ziel gekommen, im Sommer Überstunden zu schieben. Aufstiegsrelegation heißt das Zauberwort, und nach einem 3:1 (0:0)-Sieg gegen den direkten Konkurrenten TSV Grünbühl in der Kreisliga A1 Enz-Murr wird das Erreichen dieser für die Kornwestheimer immer realistischer. Zumal der wohl härteste Rivale SGV Murr zeitgleich patzte: „Wenn wir jetzt unsere Spiele gewinnen, sind wir vor ihnen“, rechnet TSC-Spielertrainer Burak Demirel vor, denn der aktuelle Vier-Punkte-Rückstand lässt sich in den zwei Partien, mit denen man im Rückstand ist, problemlos wettmachen.