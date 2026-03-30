Kreisliga A1/2 Enz/Murr: Kornwestheim II droht direkter Wiederabstieg

1 TSC-Kapitän Savas Kara (rechts) stabilisierte Kornwestheims Abwehrbollwerk. Foto: Peter Mann / Archiv

Savas Kara war der Matchwinner beim 2:1 des TSC Kornwestheim, Drita Kosova Kornwestheim bleibt nach Sieg am Spitzenreiter dran.











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Der direkte Wiederabstieg aus der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr droht dem SV Kornwestheim II. Am Sonntag unterlag das Team von Coach Tim Waida trotz lange dominantem Auftritt mit 1:2 (1:0) beim Tabellendritten SGV Murr. Die SVK-Zweite bleibt Vorletzter, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt acht Punkte. „Dabei war es vor der Halbzeit fast ein Klassenunterschied zu unseren Gunsten. Murr war kaum in unserer Hälfte“, haderte Waida. Kevin Hachenbruch scheiterte früh am Aluminium (5.). Trotz weiterer Hochkaräter stand zur Pause aber nur eine 1:0-Führung. Tobias Mutschler war im Eins-gegen-Eins gegen den SGV-Torwart cool geblieben (25.). „Nach unserer mit Abstand besten Halbzeit der Saison war das 1:0 zu wenig“, fand Waida. Nach dem Seitenwechsel legten die Murrer eine Schippe drauf. „Sie haben dann mehr zweite Bälle gewonnen“, räumte der SVK-Coach ein, dessen Elf durch einen Doppelschlag (63., 69.) ins Hintertreffen geriet.