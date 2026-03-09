Kreisliga A1/2 Enz/Murr: Der TSC Kornwestheim kommt in der Rückrunde nicht in Tritt

Warum Drita-Coach Spetim Muzliukaj nach 6:4 gegen den SV Gebersheim das Ende der Fastenzeit herbeisehnt und der SV Kornwestheim II nur einen Punkt im Kellerduell holt.
Weiterhin Tore satt fallen derzeit bei den Auftritten der Fußballer von Drita Kosova Kornwestheim. Nach der 4:5-Heimniederlage in der Vorwoche schlug die Mannschaft um Spielertrainer Spetim Muzliukaj am Sonntag in der Kreisliga A2 Enz-Murr den SV Gebersheim mit 6:4 (4:1). Dabei sah Drita lange wie der sichere Sieger aus, kam aber in der Endphase der Begegnung noch einmal so richtig in Bedrängnis. Elvis Gashi hatte mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags nach genau einer Stunde Spielzeit auf 5:1 erhöht und der Drops schien für seine Mannschaft eigentlich bereits gelutscht