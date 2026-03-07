Kreisliga-A-Tippspiel: Schlägt Mühlhausen den Tabellenführer und gewinnt die Waldebene zweistellig?

Fußball-Landesliga Derby-Zündstoff: auch acht Bernhausener Spieler wechseln zum Gegner

Vor dem Duell an diesem Freitag ist klar, dass es nicht nur den Trainer Agatic nach Echterdingen zieht. Kommt dafür ein Torschützenkönig? Und spielt das Team dennoch um den Titel?