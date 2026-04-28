Kreisliga A SV Fellbach II: Markus Hummel beerbt Mario Palomba auf der Trainerbank

1 Beim SV Fellbach II sagt künftig Markus Hummel wie der Ball gespielt werden soll. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der 47-Jährige, der zuletzt beim TV Kemnat zehn Jahre Trainer war, wird zur kommenden Saison neuer Coach bei den Kickern des SV Fellbach II.











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Nun ist es amtlich. Markus Hummel wird zur kommenden Saison neuer Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des SV Fellbacher, die aktuell als Tabellenelfte noch um den Klassenverbleib kämpfen. Er beerbt damit Mario Palomba, der nach nur etwas mehr als einer Saison zu seinem Ex-Klub TSV Rudersberg zurückkehrt. Hummel war zuletzt zehn Jahre Trainer beim TSV Kemnat, mit dem er im vergangenen Sommer wieder in die Kreisliga A, Staffel 2, des Bezirks Stuttgart/Böblingen aufgestiegen war. Allerdings haben sich die Abteilungsvorderen Mitte März von ihrem Erfolgscoach, der die Trainer-A-Lizenz (UEFA A-Level) des Deutschen Fußball-Bundes besitzt, getrennt, nachdem der Aufsteiger bis dahin erst einen Erfolg verbucht hatte. Vor seinem Engagement in Kemnat hatte der mittlerweile 47-Jährige jahrelang im Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers Erfahrungen gesammelt.