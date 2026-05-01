Kreisliga A, Staffel 2, Stuttgart: Neuauflage des umstrittenen Abbruchspiels schreibt wieder Geschichten

Wiederholungsspiel zwischen dem KV Plieningen und dem SV Hoffeld verläuft fair und endet 1:1 Doch laut KV-Coach Pozorski hat die Partie „niemandem was gebracht, sondern geschadet“.
Viele Geschichten und mächtig Zündstoff gab es rund um die Neuauflage der am 20. Spieltag abgebrochenen Partie zwischen dem KV Plieningen und den SV Hoffeld. Rein ergebnistechnisch und wie beide Mannschaften trotz der Umstände mit einander umgingen, gab es am Donnerstagabend nichts zu beanstanden. Gerecht 1:1 hieß es nach 90 Minuten und „alle Beteiligten waren bemüht, die Sache fair über die Bühne zu bringen, was auch gelang“, sagten Plieningens Coach Nikolai Pozorski als auch Hoffelds Kapitän Thorsten Waldmüller unisono. Dennoch: Auch das Wiederholungsspiel war nicht frei von Kuriositäten.