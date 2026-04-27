Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart: Beograd Stuttgart siegt im Gipfelduell und ein Trainer ist dann mal weg

Wests Spielertrainer Goos verabschiedet sich nach der ersten Hälfte in den Urlaub, Uhlbachs-Trainer Menger hat verlängert und die SportKultur plant bereits für die Kreisliga B.
Der Spitzenreiter Beograd Stuttgart hat den Verfolger TSV Münster in die Schranken gewiesen und nun acht Punkte Vorsprung. Derweil rückt das Geschehen im Tabellenkeller durch den erneuten Sieg des TSV Mühlhausen noch enger zusammen. Dies und noch mehr ereignete sich am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen.