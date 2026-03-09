Kreisliga A Staffel 1 Enz/Murr: Hofackers Vier-Tore-Gala macht dem TSV 1899 Benningen Mut

Affalterbach und Murr teilen sich die Punkte, Höpfigheim kassiert erste Niederlage in der Rückrunde und Remis bringt Pleidelsheim im Kellerduell nicht weiter
Spät, aber wohl nicht zu spät, scheinen die Fußballer vom TSV 1899 Benningen im Kampf um den Verbleib in der Kreisliga A1 Enz-Murr doch noch die Kurve bekommen. Nachdem der Ex-Bezirksligist als Tabellenletzter überwintert hatte, gelang ihm nur der zweite Sieg in Folge, mit dem er sich in der Tabelle erneut einen Rang nach oben schob. Nach ganz wildem Ritt gewann der TSV beim GSV Erdmannhausen mit 6:5 (4:3). „Es war ein Spektakel, denn es herrschte auf beiden Seiten Tag der offenen Tür in den Abwehrreihen“, musste Benningens Trainer Gianni Bellarosa nach der nervenaufreibenden Begegnung erst einmal tief durchatmen.