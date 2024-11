Kreisliga A Staffel 1 Enz/Murr: Der SGV Murr überrollt Gegner mit Siebenerpack

1 Nick Rath (rechts) schoss den Siegtreffer für den GSV Erdmannhausen. Foto: Avanti/Ralf Poller/Avanti/Ralf Poller

Affalterbach verliert trotz Lovaglios Viererpack, Dreier für Erdmannhausen und Benningen vergibt 2:0-Führung.











Hin und her wogte am Sonntag das Topspiel der Fußball-Kreisliga A 1 Enz/Murr zwischen Spitzenreiter AKV Ludwigsburg und dem drittplatzierten TSV Affalterbach: Die Gäste führten zwischenzeitlich mit 3:1 und 4:2, doch am Ende stand aus Sicht des TSV eine bittere 4:5 (3:1)-Niederlage. „Es war ein echtes Spitzenspiel und ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Am Ende hat die Erfahrung und individuelle Klasse des Gegners den Ausschlag gegeben“, resümierte Affalterbachs Trainer Dennis Grab. Vor allem nach der 4:2-Führung durch den vierfachen TSV-Torschützen Katriel Lovaglio (56.), ließ man sich dann zu weit hinten hinein drängen und schluckte noch drei Gegentore.