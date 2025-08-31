Saisoncheck (8): Der Aufsteiger GSV Höpfigheim will sich als Arbeitermannschaft den Klassenverbleib in der A-Liga sichern. Dabei helfen drei Neuzugänge.
Nach zwei Jahren in der untersten Spielklasse ist der GSV Höpfigheim in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr zurück. Überlegen stieg der keineswegs als Favorit in die Saison gegangene GSV als Meister der Staffel B2 auf. Bis auf ein Remis und eine Niederlage gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Lembeck all ihre Spiele. Dass es eine Etage höher nun so nicht weitergehen wird, ist dem Coach jedoch klar: „Das ein oder andere Brett wird es für uns wohl schon geben“, ist er Realist und gibt als Saisonziel, wie es sich für einen Aufsteiger gehört, den Klassenerhalt aus.