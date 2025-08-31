Nach zwei Jahren in der untersten Spielklasse ist der GSV Höpfigheim in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr zurück. Überlegen stieg der keineswegs als Favorit in die Saison gegangene GSV als Meister der Staffel B2 auf. Bis auf ein Remis und eine Niederlage gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Lembeck all ihre Spiele. Dass es eine Etage höher nun so nicht weitergehen wird, ist dem Coach jedoch klar: „Das ein oder andere Brett wird es für uns wohl schon geben“, ist er Realist und gibt als Saisonziel, wie es sich für einen Aufsteiger gehört, den Klassenerhalt aus.

Nach dem Abstieg in die B-Klassigkeit vor zwei Jahren hatte Lembeck, der früher schon den TSV 1899 Benningen trainierte, die Höpfigheimer übernommen. „Ich habe damals lange überlegt. Nachdem ich beim TASV Hessigheim kurz vor dem Bezirksligaaufstieg gegangen bin, weil die Mannschaft in der nächsten Saison nicht mehr mir arbeiten wollte, hatte ich schon ein wenig den Glauben an den Fußball verloren“, erinnert sich der 44-Jährige. Er sagte schließlich doch zu und musste gemeinsam mit seinen spielenden Co-Trainern Nuri-Deniz Akpinar und Michael Trautwein beim GSV erst einmal Basisarbeit leisten.

Nicht mit Dusel aufgestiegen

Nach dem Abstieg waren viele gegangen und das Gefüge war komplett zerstört. „Ziel im ersten Jahr war eigentlich nur, mit unserer ersten und zweiten Mannschaft durchzukommen. Im zweiten Jahr hieß unser Ziel dann Platz drei bis fünf – schließlich wollten in unserer Staffel der TSG Steinheim, der VfR Großbottwar und der TuS Freiberg alle unbedingt aufsteigen“, sagt Lembeck. In der Vorrunde habe man alle verdient besiegt und in der Winterpause wusste der Coach, dass es klappen kann. „Wir sind nicht mit Dusel aufgestiegen.“

Erste Hinweise, worauf der Erfolg beruhen könnte, liefert die Abschlusstabelle der B2-Staffel. Dabei fällt auf: Zwar distanzierte der GSV die Verfolger nach Punkten deutlich, hat aber keineswegs – wie man bei einem derart weit enteilten Meister glauben könnte – die meisten Tore erzielt. Zwei Konkurrenten waren in dieser Beziehung sogar besser. Dagegen haben die Höpfigheimer die mit weitem Abstand wenigsten Gegentore kassiert: 16 in 22 Spielen und Lembeck scheint sich an jedes einzelne erinnern zu können: „In der Vorrunde waren es elf, davon die meisten nach Standards. Dann haben wir die Standards trainiert und in der Rückrunde nur noch fünf Treffer geschluckt“, erklärt er.

Der GSV, der mit nur um drei Neuzugänge vom VfR Großbottwar ergänztem Kader in der Kreisliga A1 antreten wird, muss also ziemlich gut verteidigen können. Der Coach fasst dies so zusammen: „Ich habe eine Arbeitermannschaft. In der stehen keine Zocker, sondern Arbeiter. Wir verteidigen gut und sind im Mittelfeld griffig.“ Unabdingbare Voraussetzung für diese Spielweise sind Fitness und eine ausgeprägte Körperlichkeit. „Das war in der letzten Saison unser Erfolgsmittel und wird auch das einzige Mittel sein, das wir haben, um in der Kreisliga A zu bestehen“, ist sich Lembeck bewusst, betont aber, dass dies nicht etwa heiße, Beton anzurühren. „Ich habe keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, sobald sie ein Tor geschossen hat“, sagt er.

Erfolge gibt es nur über das Kollektiv

Ein klare Achse in seinem Team will der während der laufenden Spiele häufig Anpassungen vornehmende Coach nicht benennen. „Bei uns läuft das grundsätzlich stark über das Kollektiv“, erklärt er. Yannick Seibert als Stammkeeper, Kapitän Daniel Michel in der Innenverteidigung, Routinier Marcel Bosch, der sein nach dem Aufstieg selbst erklärtes Karriereende schnell widerrufen hat, Angreifer Mert Aydin und Vorjahrestoptorschütze Kevin Schwerthalter, der mit seinem Tempo auf der offensiven Außenbahn zuhause ist, dürften jedoch im Saisonverlauf bedeutsame Rollen zukommen.

„Kompakt stehen, die Zweikämpfe annehmen und hart in den Zweikämpfen sein“, fasst Thomas Lembeck den Höpfigheimer Ansatz vor dem Saisonstart am Sonntag, wenn man beim Vorjahresdritten und Mitfavoriten TSC Kornwestheim antreten muss, noch einmal zusammen und sagt schmunzelnd: „Ich sehe uns als so eine Art VfL Bochum der Kreisliga A.“