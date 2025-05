Kreisliga A Staffel 1/2: Alter schützt vor Toren nicht

1 Carmine Pescione (rechts) hier noch im Trikot des SV Kornwestheim, jubelt und trifft mit seinen 40 Jahren heute für den TSC Kornwestheim. Foto: Pressefoto Baumann

Carmine Pescione (40) legt mit Dreierpack Grundstein für Sieg des TSC Kornwestheim. Zäher Auftritt von Drita Kosova gegen das Schlusslicht.











Nach empfindlichen Rückschlägen am Maifeiertag haben die sich beiden Kornwestheimer Aufstiegsaspiranten in den Fußball-Kreisligen A1 und A2 Enz-Murr am Sonntag wieder zurückgemeldet: Drita Kosova Kornwestheim schlug in der A2-Staffel den TSV Malmsheim mit 6:2 (1:1), der TSC Kornwestheim setzte sich in der Kreisliga A1 mit 5:3 (2:1) beim GSV Erdmannhausen durch.