Kreisliga A Enz/Murr: TSC Kornwestheim gewinnt bei Sieben-Tore-Spektakel

Der Fußball-A-Ligist bezwingt Erdmannhausen 4:3. Der SV Kornwestheim II verpasst eine Überraschung. Das spielfreie Drita Kosova Kornwestheim macht Boden gut.
Seinen Aufwärtstrend der Vorwoche hat der stark abstiegsgefährdete SV Kornwestheim II am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr zwar fortgesetzt, sich dabei aber nicht mit Zählbarem belohnt. Beim Tabellenzweiten und Aufstiegsanwärter VfB Neckarrems 1913 unterlag die SVK-Zweite knapp mit 2:3 (0:3). Zum Verhängnis wurde der Mannschaft von Trainer Tim Waida dabei eine schwächere Phase unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, in der der Favorit binnen zwölf Minuten (28., 33., 40.) einen 3:0-Vorsprung herausschoss. „Vor ihren Toren waren wir spielbestimmend“, fand Waida.