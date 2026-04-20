An der Spitze festigt der FSV Waldebene Ost seinen Vorsprung. Ein Stettener Spieler trifft fünffach. Und zum Abbruchspiel von vor drei Wochen in Plieningen liegt ein Urteil vor.
Der Spitzenreiter FSV Waldebene Stuttgart Ost hat mit einem furiosen 8:1 seine Aufstiegsambitionen in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A untermauert. Spannender gestaltet sich das Rennen um Platz zwei, in dem eine schwere Kopfverletzung den Verfolgerduell-Sieg des GFV Ermis Metanastis in Hoffeld überschattetet. Derweil ist im Tabellenkeller klar, dass es beim TSV Heumaden einen Trainerwechsel geben wird.