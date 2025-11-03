Kreisliga A 1 Enz/Murr: Warum der SGV Murr nach frühem Tor lange zittern muss

Affalterbach wacht zu spät auf, Erdmannhausen verspielt Führung, Murr stolpert beinahe gegen Schlusslicht Benningen und beide Kellerkinder verlieren.
Überraschend schwer tat sich am Sonntag Spitzenreiter SGV Murr in der Fußball-Kreisliga A1 Enz/Murr im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV 1899 Benningen. Lediglich ein magerer 1:0 (1:0)-Sieg stand nach 90 Minuten für den haushohen Favoriten zu Buche. „Benningen ist hier nicht wie ein Schlusslicht aufgetreten. Sie haben immer ihre Möglichkeiten gesucht“, zollte SGV-Trainer Ben Blümle dem Gegner seinen Respekt, merkte aber kritisch an: „Von uns war das zu wenig. Wir haben die Aufgabe zu sehr auf die leichte Schulter genommen.“