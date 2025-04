Kreisliga A 1 Enz/Murr: Verspielt der SGV Murr die Chancen auf den Aufstieg?

1 Sehr zum Ärger von Affalterbachs Coach Dennis Grab reichen die beiden Treffer von Dominik Janzer (links) nicht zum Sieg im Derby. Foto: Avanti

Das Derby zwischen Erdmannhausen und Affalterbach findet keinen Sieger, und der GSV Pleidelsheim II kassiert beim 3:3 zwei bemerkenswerte Gegentore,











Derbyrivalität allerhöchster Intensität ist normalerweise garantiert, wenn die Fußballer des GSV Erdmannhausen auf den Nachbarn TSV Affalterbach treffen. Am Sonntag war es in der Kreisliga A1 Enz-Murr wieder so weit, doch diesmal blieb die ganz epochale Schlacht aus und man trennte sich 2:2 (0:0)-Unentschieden. Hinterher gingen die Einschätzungen beider Seiten zu den 90 Minuten jedoch weit auseinander: „Zwei verschenkte Punkte“, beklagte Affalterbachs Coach Dennis Grab und urteilte: „Erdmannhausen weiß doch gar nicht, wie es heute zu einem Remis gekommen ist“. Das bewertete man beim Kontrahenten allerdings völlig anders: „Ich habe ein ausgeglichenes Spiel gesehen, in dem es in der Schlussphase hin und her ging wie tags zuvor in der Bundesliga bei Bayern gegen Dortmund“, hielt GSV-Spielertrainer Alexander Berg dagegen.