Für Höpfigheim und Benningen wird es eng um den Klassenverbleib, Affalterbach besiegt den Asperg-Fluch, Pleidelsheim II ist nach 7:0 gegen TSC Kornwestheim fast gerettet.
Dass es für einen Feldspieler meistens keine gute Idee ist, bei einem Fußballspiel den Ball in die Hand zu nehmen, zeigte sich mal wieder am Sonntag in der Kreisliga A1 Enz-Murr. Gleich zwei höchst kuriose Tore fielen dadurch am viertletzten Spieltag. Ein Leidtragender dessen war der TSV 1899 Benningen bei seiner erwartungsgemäßen 2:5 (1:4)-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten VfB Neckarrems 1913. Profitiert von einem solch regelwidrigen Handeinsatz hat hingegen der GSV Erdmannhausen, der dadurch noch spät zum 3:3 (0:2) gegen den FSV Oßweil kam.