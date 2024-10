Kreisliga A 1 Enz/Murr: Tobias Büttner tritt als Coach in Benningen zurück

1 Tobias B Foto: Avanti

Nach dem 2:2 gegen Ingersheim sieht er keine Perspektive mehr. Pleidelsheim II schockt Grünbühl, Affalterbach ist jetzt Zweiter und Janzer führt Torjägerliste an.











In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr muss sich Bezirksligaabsteiger TSV 1899 Benningen nach dem enttäuschenden 2:2 (2:1) am Sonntag gegen Abstiegskandidat FV Ingersheim einen neuen Trainer suchen. Unmittelbar nach Spielende erklärte Trainer Tobias Büttner seinen Spielern schon im gemeinsamen Kreis auf dem Platz seinen sofortigen Rücktritt. „Ich kann einfach nicht mehr. Mit dieser Trainingsbeteiligung bin ich einfach nicht mehr gewillt weiterzuarbeiten. Ich dachte im Sommer eigentlich, dass wir den Turnaround geschafft hätten, aber inzwischen stehe ich im Training wieder mit nur acht Spielern da und dann kommt eben so ein Spiel wie heute raus, das der Supergau war“, gab er zu Protokoll. Gegen schwache Ingersheimer hatte sich der als Topfavorit in die Saison gestartete TSV 1899 zuvor nicht eben mit Ruhm bekleckert. Zwar drehten Julian Hofacker und Bilal Bitmez mit ihren Treffern kurz vor der Halbzeit den anfänglichen 0:1-Rückstand, doch nach Wiederanpfiff ließen die Benninger dann viele Chancen liegen und kassierten fast schon folgerichtig in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich. In der Tabelle stagniert der Ex-Bezirksligist damit auf einem enttäuschenden siebten Rang, jedoch ist der Abstand zur Spitze mit vier Zählern noch nicht allzu groß.