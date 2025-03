Kreisliga A 1 Enz/Murr: Murr bleibt mit Torfestival im Aufstiegsrennen

1 Daniel Lischka locht beim 7:1 für die Murrer zwei Mal ein. Foto: Avanti

Der TSV Affalterbach enttäuscht beim 1:1 gegen die SGM Hochberg/Hochdorf , der TSV 1899 Benningen hält gegen den Spitzenreiter lange mit.











Link kopiert



In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr bleiben die beiden Topteams AKV Ludwigsburg und SGV Murr auf Kurs und werden das Titelrennen wohl unter sich ausmachen: Am Sonntag konnte ein stark ersatzgeschwächter TSV 1899 Benningen den AKV nicht stoppen und unterlag in Ludwigsburg mit 0:2 (0:0). „Ohne 15 Spieler“, so TSV-Trainer Giannicola Bellarosa, waren die Benninger angereist und setzen mit A-Junior Luis Menz und Oldie Sven Kettgen beim Ligaprimus ganz auf Defensive. Lange ging dieses Unterfangen auch gut, ehe AKV nach zwei Standards (64., 87.) zu seinen Toren kam. „Trotz der Niederlage großen Respekt an mein Team. Die Bereitschaft, füreinander da zu sein, war klar zu sehen“, sagte Bellarosa.