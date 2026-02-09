Kreisliga A 1 Enz/Murr: Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr

Der Dritte der Kreisliga A 1 verliert mit 2:3 gegen Dersim Ludwigsburg und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze.
Im vorgezogenen einzigen Wochenendspiel der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat der SGV Murr unerwartet gepatzt. Auf eigenem Platz unterlag der Tabellendritte gegen Dersim Ludwigsburg mit 2:3 (0:0) und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. „Das war für uns alle eine böse Überraschung. Gefühlt waren wir 85 Minuten lang gar nicht auf dem Platz“, befand ein enttäuschter SGV-Trainer Ben Blümle.